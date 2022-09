Takaaki Nakagami non prenderà parte al GP di Thailandia: al pilota giapponese, che aveva corso sofferente a Motegi dopo il brutto incidente al via di Aragon, è stata riscontrata una lacerazione del tendine estensore di un dito. Dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico alla mano destra infortunata e non sarà al via di Buriram. LCR Honda ha annunciato il nome del sostituto: sarà Tetsuta Nagashima, che aveva già corso (ritirato) in Giappone con una wild card

