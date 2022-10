Il pilota francese spiega il momento difficile dopo il 17° posto di Buriram: "Chiedo scusa a tutti, ma ho preferito non parlare. E' stato un momento difficile, ero frustrato perché sul bagnato siamo sempre andati bene in stagione". Poi sulle speranze per il GP Australia: "A Phillip Island abbiamo delle chance. Campionato? Non ci penso, sono concentrato a vincere in Australia". GP in diretta domenica 16 ottobre alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW GP AUSTRALIA: GUIDA TV Condividi

Fabio Quartararo lascia il circuito di Buriram senza parlare con i media. Non è mai successo prima, ma il francese non ha nessuna voglia di commentare la disastrosa gara sul bagnato che l'ha visto chiudere al 17° posto, ben lontano dalla zona punti. La frustrazione per una gara iniziata male e conclusa anche peggio, ma soprattutto il fiato sul collo di Pecco Bagnaia, che gli 'mangia' altri punti e si porta a -2 in classifica piloti. Dieci giorni dopo El Diablo è tornato a parlare nella tradizionale conferenza piloti in vista del GP d'Australia. "Resto tranquillo per il Mondiale, l'esperienza delle passate stagioni mi aiuterà". Poi ai microfoni di Sandro Donato Grosso ha spiegato le sue sensazioni post Thailandia.

Quartararo e il silenzio stampa post Buriram leggi anche Quartararo, delusione superata: è pronto a lottare Così il campione del mondo in carica. "E' stato un momento difficile in Thailandia, chiedo scusa per il mio comportamento ma può capitare. Non volevo dire certe cose e ho preferito non parlare - ha spiegato il pilota Yamaha a Sky -. Ero frustrato, alla fine sull’acqua stavamo andando bene in questa stagione. Avevamo del potenziale anche sul bagnato e non abbiamo fatto niente". Fabio ha accennato a un errore legato alla troppa pressione sulla ruota anteriore: il team aveva ipotizzato una gara di testa per il Diablo, che invece si è ritrovato da subito nelle retrovie e con pista che si stava lentamente asciugando. "Ho preso del tempo, sono stato con i miei amici e mi ha aiutato molto in questa settimana. Volevo staccare completamente, anche dai social".

"Non penso al campionato, né alle Ducati in griglia" vedi anche MotoGP in Australia: gara domenica alle 5 su Sky Chiusura sul weekend australiano e sulla lotta iridata. "A Phillip Island abbiamo chance, sono concentrato per provare a vincere in Australia. Non penso al campionato. Tante Ducati in griglia? Lo sappiamo, ma dobbiamo restare concentrati e non pensarci", ha concluso El Diablo.