Honda copia Aprilia e Ducati e diventa...Apricati!

Prove di 2023 per Marc Marquez, che nel corso delle Libere a Phillip Island ha sperimentato alcune novità aerodinamiche in vista della prossima stagione: la casa giapponese, come già evidente dai test di Misano, ha copiato Ducati e Aprilia, tanto da apparire come un incrocio tra le due moto italiane. "Apricati", il termine inventato da Mauro Sanchini per l'analisi allo Sky Tech

HIGHLIGHTS LIBERE - LA CLASSIFICA COMBINATA