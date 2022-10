Il pilota spagnolo, secondo al termine delle qualifiche sul circuito di Phillip Island, descrive il suo giro veloce in scia alla Ducati di Pecco Bagnaia. Sulla gara: "Se trovo un feeling magico posso lottare per il podio, ma le Ducati hanno un passo costante". GP Australia in diretta domenica 16 ottobre alle 5 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Marc Marquez vede rosso . No, non c'entrano corride e toreri ma la qualifica del GP Australia a Phillip Island , vissuta dal pilota della Honda (almeno nella fase clou) in scia di Pecco Bagnaia . Il ducatista ha di fatto "trainato" l'otto volte campione del mondo verso il secondo posto in griglia . "Un commento alla mia qualifica? Ho guardato bene la Ducati ", ha ammeso con onestà lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport.

Marquez: "Obiettivo top 5, per il podio..."

Marquez si è poi soffermato sulle sue chance in gara. "Sono contento di come stia andando il weekend, ieri ho lavorato per il futuro e oggi per trovare il giusto set up qui - ha aggiunto -. Il passo è buono, ma non sufficiente per essere con i migliori, specialmente con Pecco che ha fatto paura nelle FP4. Parto in prima fila e questo ci aiuterà abbastanza. Come sarà la gara? Il passo della Ducati è molto costante. Sarà importante scegliere bene la gomma dietro. La top 5 può essere un obiettivo realistico. Poi se tutto andrà bene e avrò un feeling magico, anche il podio può essere possibile".