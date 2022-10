La Dorna ha ufficializzato le date dei test per il Motomondiale 2023. Per la MotoGP ci saranno tre appuntamenti di test prestagionali (Valencia, Sepang e Portimao, quest'ultima tappa di fatto sostituisce Mandalika), più due giornate di test a stagione in corso (Jerez e Misano). Pubblicate anche le date dei test di Moto2 e Moto3. La prima gara del prossimo campionato si svolgerà il 26 marzo a Portimao. Sarà possibile seguire tutto il Mondiale su Sky Sport MotoGP

