Un Marc Marquez motivato ha commentato il suo quarto posto nel venerdì di prove libere sul circuito di Valencia: " Ho deciso di prendermi qualche rischio, ma se spingo oltre il limite della moto cado, soprattuto per via dell'anteriore. Se vuoi fare l'ultimo passo, per togliere quei due decimi che ti separano dagli altri, bisogna rischiare", le parole dello spagnolo della Honda.

Fisico permettendo lui punta a vincere. Ma non è il braccio a preoccupare Marc Marquez, piuttosto qualche linea di febbre con cui si è svegliato venerdì mattina. Certo non gli manca la grinta, la determinazione per prendersi quella vittoria che quest’anno gli è mancata. E che permetterebbe di evitare un bilancio altrimenti disastroso per la Honda. Venerdì è caduto due volte e, al di là della spiegazione tecnica, è la motivazione personale che dovrebbe preoccupare gli avversari. "Voglio giocarmela in questa gara". E per farlo Marquez è disposto ad affrontare qualche rischio, senza pensare all’omero operato per la quarta volta cinque mesi fa. "Ho deciso di prendermi qualche rischio, ma se spingo oltre il limite della moto cado, soprattuto per via dell’anteriore”, ha spiegato lo spagnolo.