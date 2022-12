2/10

Chivasso è il paese di origine di Bagnaia. Questa è stata la terza volta in quattro anni che il paese in provincia di Torino ha celebrato il suo campione. La prima volta fu nel 2018 dopo la vittoria del titolo in Moto2 con lo Sky Racing Team VR46, poi il 6 novembre 2022 con il mega schermo in piazza per seguire il Gran Premio decisivo di Valencia, e infine questa domenica per festeggiare la conquista del Mondiale in MotoGP con la Ducati