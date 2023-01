La Yamaha ha presentato la nuova livrea per la stagione 2023, realizzata dal designer Aldo Drudi (famoso per le sue collaborazioni con Valentino Rossi): la grafica è molto più aggressiva, con un effetto 'camouflage' che introduce il colore grigio, oltre ai tradizionali blu e nero. Jarvis: "Vogliamo trasmettere l’idea di una moto aggressiva, che si prepara per andare in guerra e lottare". Quartararo: "Riporteremo il titolo alla Yamaha". Morbidelli: "Per me sarà l'anno di riscatto" IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI Condividi

La stagione 2023 della MotoGP si è aperta con la presentazione della Yamaha, il primo team a togliere i veli alla propria moto. Sul palco di Giacarta i due piloti Fabio Quartararo e Franco Morbidelli hanno mostrato i nuovi colori della M1: la livrea 2023 è decisamente più aggressiva, con un effetto "camouflage" che introduce il colore grigio (oltre ai soliti colori blu e nero), un'idea realizzata dal designer Aldo Drudi, già famoso nel mondo del motorsport per le grafiche geniali prodotte per Valentino Rossi. Sulla parte alta del cupolino è visibile anche un tocco di arancione, per via dell'introduzione di uno sponsor.

Quartararo: "Pronto per tornare a vincere" Fabio Quartararo ha chiuso il campionato 2022 al 2° posto, alle spalle del campione del mondo Pecco Bagnaia. Quest'anno il francese vuole tornare a vincere il titolo: "Ho recuperato dall’infortunio e adesso mi sento molto meglio, non vedo l’ora di tornare in moto. Mi è mancato non potermi allenare durante l’inverno. È sempre bello vedere la livrea che utilizzerai nel nuovo campionato. Abbiamo imparato molte cose dall’ultima stagione, questo ci aiuterà a fare un ulteriore step quest’anno, abbiamo lavorato duramente. Siamo pronti per tornare a vincere. Sarà una bella sfida quest’anno con l’introduzione della Sprint Race, sarà necessario essere costanti ed evitare infortuni, provando a fare il meglio in ogni gara. Solitamente il sabato è un giorno per preparare la domenica, invece adesso ci sarà un’altra gara. Quindi cambierà anche il modo di lavorare il venerdì. Credo nel mio team, riporteremo il titolo alla Yamaha".

Morbidelli: "Voglio riassaporare il podio" Dopo un 2022 molto complicato, Morbidelli spera di tornare al suo livello nel 2023: "Sono davvero entusiasta, considero la presentazione una parte del campionato. In Yamaha siamo tutti molto carichi per questo 2023. Sono già innamorato di questa nuova livrea. Questa M1 ha una linea bellissima, mi piace molto e ci trasmetterà ancora più energia. Si dice che quando perdi, è l’occasione per imparare di più: è per questo motivo che ho imparato molto nel 2022. Ho lavorato per adattarmi alla nuova moto e al nuovo pacchetto, adesso voglio portare quello che ho imparato nella nuova stagione. Fisicamente e mentalmente sarà una stagione diversa con l’introduzione della Sprint Race, sarà entusiasmante per i tifosi. Spero possa essere l’anno del riscatto per me, ho più esperienza e sento che stiamo lavorando nella direzione giusta, mi è mancato non poter salire sul podio con la sensazione di stappare lo champagne".

Jarvis: "Nuova livrea più aggressiva e giovanile" Sul palco di Giacarta è intervenuto anche Lin Jarvis, managing director della Yamaha: "I colori della livrea rispecchiano il forte legame con il nostro sponsor Monster Energy, con cui abbiamo appena rinnovato l’accordo. Avevo l’impressione che la nostra precedente moto fosse la più bella nel mondo delle corse, ma la M1 di quest’anno è più aggressiva e giovanile, si può notare un nuovo camouflage realizzato da uno dei migliori designer al mondo, Aldo Drudi. L’idea che vogliamo trasmettere è quella di una moto aggressiva, che si prepara per andare in guerra, per andare a lottare. È una livrea rinnovata, che vedrete anche nelle nostre squadre in supercross e motocross".

Meregalli: "Mi aspetto più velocità" Maio Meregalli, team director Yamaha, ha introdotto i temi della nuova stagione: "Per vincere in MotoGP devi avere la mentalità giusta. Devi essere forte, positivo, versatile, devi essere pronto a tutto, perché in MotoGP può succedere di tutto. Dopo un lungo stop, adesso possiamo ripartire dopo esserci ricaricati, non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione. Dal punto di vista tecnico mi aspetto più velocità, dal punto di vista strategico dobbiamo evitare errori ed essere pronti a fare il massimo per i piloti. Con l’introduzione della Sprint Race sarà fondamentale essere costanti".

Attraverso il seguente video è possibile rivedere la presentazione della Yamaha 2023