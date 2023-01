"Vogliamo trasmettere l’idea una moto aggressiva, che si prepara per andare in guerra, per lottare". Con queste parole Lin Jarvis, managing director della Yamaha, ha presentato la moto affidata a Quartararo e Morbidelli per il Mondiale 2023. La livrea ha un effetto "camouflage" che introduce il colore grigio (oltre ai soliti colori blu e nero), un'idea realizzata dal designer Aldo Drudi, famoso per le sue collaborazioni con Valentino Rossi. Sulla parte alta del cupolino è visibile anche un tocco di arancione