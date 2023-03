Vinales ha concluso la 1^ giornata di test a Portimao con il terzo tempo assoluto, a circa tre decimi di ritardo da Bagnaia: "Ho ritrovato le buone sensazioni della Malesia - ha spiegato a Sky -. Stiamo lavorando per sviluppare una moto che mi permetta di andare forte e lottare con i primi". Sulla velocità di punta invece: "Rispetto ad Aleix Espargaró sono indietro (la top speed di Maverick è 334.4 km/h contro i 338.5 del compagno) ma quel che più conta per me è il feeling"

TUTTE LE NOVITA' PROVATE A PORTIMAO