Da una parte un Franco Morbidelli ritrovato, dall'altra un Fabio Quartararo in evidente difficoltà: è il sabato a 2 facce del box Yamaha, con la M1 meno attesa a lottare per il podio della gara sprint mentre la numero 20 del campione del mondo 2021 non va oltre il nono posto (poi diventato 11° con il secondo di penalità per il sorpasso in regime di bandiere gialle a Nakagami)

"La mia Yamaha oggi volava". Incalzato dalle domande nello studio Sky e sulle ali di una ritrovata fiducia Franco Morbidelli ha cercato di schernirsi per il quarto posto nella Sprint. Ha provato a tenere i piedi per terra, ma la sua M1 l’ha portato in alto, più di quanto lui stesso sperasse. "I ragazzi del box hanno fatto un gran lavoro", ha spiegato, ma senza convincere del tutto chi ha visto una M1 irriconoscibile, in grado di tenere il passo di Ducati, Aprila e Ktm, le moto più veloci del lotto. Per diversi giri Franco è rimasto in testa, poi si è incollato a Binder, che ha faticato a scrollarselo di dosso, una volta passato davanti. Alla fine ha ceduto agli amici Bezzecchi e Marini, ma per più di mezza gara ha sognato e fatto sognare un podio che avrebbe avuto un sapore dimenticato. Per la prima volta Morbidelli si è piazzato nei primi cinque con la Yamaha ufficiale, la stessa che il suo compagno di squadra ha portato al secondo posto nel Mondiale scorso. E al primo in quello precedente. La stessa moto che da un anno a questa parte sconta però un grave gap di potenza e velocità.