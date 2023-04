Fabio Quartararo è stato protagonista di una grande rimonta nel GP Argentina, chiusa al 7° posto dopo essere finito in fondo per un'entrata di Nakagami al primo giro: "Taka è andato come un kamikaze, peccato perché avevo il passo per finire ancora più avanti". Poi ha aggiunto: "Una follia che non sia stato penalizzato, sono sempre i soliti a fare certe manovre..."

Fabio Quartararo ha concluso il suo Gran Premio dell'Argentina al 7° posto. Un risultato non esaltante per un campione del mondo, uno abituato a lottare per podi e vittorie. Ma a fine giornata il 'Diablo' è stato uno dei più positivi, perché costretto a una rimonta dal fondo. Colpa di un lungo al primo giro dopo un contatto con Takaaki Nakagami. Il francese non sembra aver apprezzato l'aggressività del collega. "Taka è entrato come un kamikaze in quella curva", ha detto a Sky Sport. Poi la critica per la mancata penalizzazione del pilota Lcr. "E' una follia, sono sempre i soliti a fare certe manovre. E' l'ora che si diano una svegliata e inizino a penalizzare...".