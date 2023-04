In attesa di consegnargli le chiavi della città il 19 maggio, Tavullia ha dedicato un murale a Valentino Rossi. L'opera, realizzata dallo street artist Andrea Buglisi sulla facciata di un palazzo, è stata inaugurata alla presenza dello stesso 'Dottore', salito su un mezzo meccanico per aggiungere la sua firma. "To be a rock and not to roll", si legge ai piedi del dipinto, che raffigura il volto del 'Dottore' con una saetta sulla parte sinistra. Un chiaro riferimento all'album di David Bowie 'Aladdin Sane' (1973)