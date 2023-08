MotoGP pronta a ripartire da Silverstone per la seconda metà di stagione: il Gran Premio di Gran Bretagna è in diretta su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW da venerdì 4 agosto a domenica 6. G ara Moto3 alle 12.15 , MotoGP alle 14 e Moto2 , a chiudere il programma, alle 15.30

La MotoGP riaccende i motori dopo la pausa estiva. Da venerdì 4 a domenica 6 agosto il Motomondiale è in pista a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna. Nono appuntamento del Mondiale, tutto da vivere su Sky Sport Summer, Sky Sport MotoGP, in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini e gli approfondimenti condotti da Vera Spadini. Si riparte da Pecco Bagnaia leader della classifica, con il ducatista che ha un vantaggio di 35 punti su Jorge Martin (Pramac) e di 36 su Marco Bezzecchi (MooneyVR46). Occhi puntati sul nuovo format delle prove libere: da questo weekend saranno soltanto le FP2 a decretare i migliori 10 qualificati al Q2, la seconda fase delle qualifiche. Finora, infatti, si prendeva in considerazione la classifica combinata, con i migliori tempi delle prime due sessioni. Da Silverstone le FP1 (così come le Libere 3) serviranno ai piloti per il setting della moto e per prendere confidenza con il tracciato.