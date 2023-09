Brutte notizie per Luca Marini, che non prenderà parte al Gran Premio d'India di domenica (diretta Sky Sport e NOW) e nemmeno al weekend del Giappone dopo l'incidente al via della Sprint con Marco Bezzecchi: il pilota del Mooney VR46, che ha tamponato il compagno di squadra, si è procurato una frattura alla clavicola sinistra. Tornerà in Italia nelle prossime ore per sottoporsi il prima possibile a un intervento

