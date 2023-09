La MotoGP torna in pista a Motegi alle 3:10 per le Libere 2, ultima sessione a disposizione dei piloti prima delle qualifiche (in programma alle 3:50 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Costretti a iniziare dal Q1 Fabio Quartararo e Marc Marquez, entrambi caduti ieri. Non ci sarà Alex Rins, che dopo un venerdì in sofferenza ha preferito non proseguire: "Ci ho provato, ma ho ancora troppo dolore alla gamba". La giornata si concluderà alle 8 con la Sprint Race

