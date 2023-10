Martin, implacabile in Giappone, vince anche la gara lunga della domenica davanti a Bagnaia e Marc Marquez. Una corsa caratterizzata dalle pessime condizioni meteo, che hanno costretto i piloti, partiti con gomme da asciutto proprio mentre arrivava un'importante perturbazione su Motegi, a rientrare praticamente subito per cambiare moto. Dopo altri dieci giri è arrivata la bandiera rossa per la troppa acqua in pista ed evidente aquaplaning. Una volta ripartiti dopo un minuto ecco la mano alzata dei piloti che indicavano che non c'erano più le condizioni per proseguire anche per la scarsa visibilità. Sulla base del regolamento, essendo stato completato più del 50% della gara, ai piloti è stato dato punteggio pieno.