"L'ultima volta che sono partito dal Q1 ho poi vinto la gara". Pecco Bagnaia aveva risposto così al termine delle pre-qualifiche in Indonesia, ricordando il precedente di Jerez. A Mandalika il ducatista aveva portato a casa il bottino pieno nel GP della domenica, di fatto confermando la sua tradizione positiva quando non riesce a centrare la top ten nel primo giorno del weekend. Un copione che si è ripetuto anche a Phillip Island: il ducatista ha chiuso 11°, mancando il Q2 per 186 millesimi . Questa volta, però, sul volto del torinese c'è un pizzico di delusione: " Non mi aspettavo di rimanere fuori stavolta , dobbiamo lavorare e, come sempre, troveremo una soluzione", ha ammesso ai microfoni di Sky Sport.

Bagnaia: "Moto imbizzarrita, difficile da gestire"

Bagnaia parla anche del lavoro svolto in pista, tra i buoni riscontri con la gomma media e le difficoltà quando è arrivato il momento di fare il tempo. "La pre-qualifca era partita bene, riuscivo ad andare forte con lamedia - ha aggiunto -. Purtroppo, quando abbiamo messo la soft per il time attack, non mi sono trovato bene: la moto si è imbizzarrita, era difficile da gestire". Il confronto con Jorge Martin, rivale per il titolo mondiale, al momento è a favore dello spagnolo, agilmente in Q2 con il quarto tempo: "Sto perdendo tantissimo in trazione e in uscita di curva: dall’ultima curva al traguardo ho ceduto due decimi rispetto al giro di Jorge, che è veramente troppo".