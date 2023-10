Augusto Fernandez sarà penalizzato di tre posizioni nella griglia di partenza del GP d'Australia: negli ultimi minuti delle pre-qualifiche di Phillip Island il pilota spagnolo del team GasGas ha rallentato, ostacolando inavvertitamente un Fabio Quartararo lanciato nel suo time-attack e finito lungo. Da qui la decisione dello Steward Panel, che vale solo per la gara lunga di sabato (e non per la Sprint di domenica)

