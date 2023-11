Tutta l'emozione di un ritrovato Enea Bastianini, che con la vittoria di Sepang ha interrotto un digiuno di vittorie lungo 420 giorni: "Anch'io avevo iniziato a farmi delle domande, ma non ho mai dubitato della mia velocità - ha detto a Sky -. Grazie a chi mi è stato vicino, non era facile uscire da questo periodo buio". Poi su Bagnaia: "Tra noi c'è grande stima, si è instaurato un bel rapporto" HIGHLIGHTS MALESIA - CLASSIFICA PILOTI

Nella commozione dopo aver tagliato il traguardo in prima posizione 420 giorni dopo l'ultima volta (Aragon 2022) c'è tutta la stagione di Enea Bastianini. La scapola rotta nella Sprint di Portimao, il complicato ritorno alla forma, i nuovi infortuni dopo l'incidente al via di Barcellona e l'orribile weekend in Thailandia (21° e ultimo in griglia, 13° nella Sprint Race e nella gara lunga): per usare il linguaggio della boxe una serie di montanti sotto forma di risultati negativi e sfortune varie, che avevano inevitabilmente minato le certezze della 'Bestia' dopo il suo brillante 2022 e la meritata promozione in 'rosso'. "E' stata la risposta a tantissime domande che mi facevo e che si facevano anche gli altri - ha esordito a Sky Sport -. Sono stato messo in discussione, ed è giusto: io stesso l'ho fatto. Ma non ho mai dubitato della mia velocità e oggi è stata la miglior risposta a tutti i punti interrogativi".

"La stagione più brutta, oggi mi importava solo vincere" Proprio negli scorsi giorni nel paddock rimbalzavano le voci di un possibile avvicendamento nel team ufficiale con Jorge Martin, in caso lo spagnolo diventasse campione del mondo. Impossibile fare un raffronto tra il rendimento stellare del pilota Pramac e il 2023 di Bastianini: "E’ stata la mia stagione più brutta e demoralizzante - ha aggiunto -. Alcune persone mi sono state vicine, sono state la mia salvezza e mi hanno aiutato a risalire e a uscirne fuori. Grazie a tutto il team, al mio capotecnico Marco Rigamonti che ha sempre creduto in me, a mia mamma, alla mia fidanzata Alice, al mio preparatore e al mio fisioterapista. Oggi mi importava solo vincere: è stato fantastico ed emozionante".

"Con Pecco c'è stima reciproca" A un certo punto, in diretta a Sky Sport, fanno sentire a Enea le parole al miele di Bagnaia nei suoi confronti: "Credo che Enea si meriti più di tutti questa vittoria. Ha avuto una stagione difficile, non solo fisicamente ma anche mentalmente - le parole del suo compagno di box -. Ha reagito ed è stato bravo: nelle FP2 ci siamo aiutati ed è stato importante per entrambi, ha fatto un grande step ed è stato più veloce di me". Bastianini annuisce e risponde così: "Con Pecco si è instaurato un bel rapporto, c’è tanta stima reciproca. Lo ringrazio, sono contento di aver dimostrato a tutti la mia velocità e che se ne siano accorti anche gli altri...". vedi anche Bagnaia: "Importante aver battuto di nuovo Martin"

Ciabatti: "Enea si è sbloccato. Martin ci fa pensare ma..." A fine gara è tornato nuovamente a parlare anche il direttore sportivo di Ducati Corse, Paolo Ciabatti, che nella giornata di sabato 11 novembre non aveva smentito il possibile passaggio di Martin nel team factory. "Bastianini ha un contratto con noi per l’anno prossimo, l’abbiamo confermato il 31 agosto in un momento difficile per dargli fiducia - ha detto il dirigente di Borgo Panigale -. Martin sta facendo un campionato eccezionale e questo fa nascere qualche pensiero, che però affronteremo nel momento giusto. Adesso l’importante era ritrovare il miglior Enea. Crediamo si sia sbloccato: è stata una vittoria perentoria, un successo così scaccia i cattivi pensieri". leggi anche Ciabatti: "Martin va considerato per team factory"