L'accordo tra Marini e la HRC è stato definito nei minimi dettagli, sarà lui a prendere il posto di Marc Marquez nella Honda ufficiale, manca soltanto la firma sul contratto biennale. L'annuncio ufficiale avverrà dopo che il team Mooney VR46 avrà trovato il sostituto di Luca: il candidato principale resta Fermín Aldeguer, anche se Luca Biscoscuro (proprietario del team Speed Up) chiede un indennizzo per sciogliere il contratto dello spagnolo che ha validità anche per il 2024

Mooney VR46, Diggia possibile alternativa ad Aldeguer

Le trattative tra il team Mooney VR46 e Fermín Aldeguer, 18enne spagnolo che corre in Moto2, sono cominciate. Se e quando verranno finalizzate le firme allora si potrà procedere con il doppio trasferimento: Marini alla Honda al posto di Marc Marquez, Aldeguer nel team Mooney VR46 al posto di Marini. Per il pilota spagnolo Luca Boscoscuro, proprietario del team Speed Up, chiede un indennizzo per sciogliere il suo contratto che ha validità anche per il 2024. La sensazione è che l’affare si farà, anche se la VR46 ha già delle soluzioni alternative tra cui lo stesso Fabio Di Giannantonio, che si incontrerà nelle prossime ore con il management italiano.