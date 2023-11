"Con una Ducati libera è chiaro che il pilota voglia andarci. Ma credo sia un errore andare ora in MotoGP: Quartararo è andato benissimo il primo anno in MotoGP, ma non vorrei che Aldeguer facesse come Raul Fernandez o altri che sono passati di categoria col potenziale per vincere dei mondiali e non ne hanno vinto neanche uno". Così Luca Boscoscuro, proprietario del team Speed Up, sulla possibilità che il suo pilota rimpiazzi Marini (ormai promesso a HRC) in VR46 dal 2024

