E' un Bagnaia molto soddisfatto quello che parla a Sky Sport dopo il venerdì di pre-qualifiche in Qatar chiuso con l'8° tempo: "Purtroppo nel finale mi è stato tolto un giro causa bandiera gialla, ma è stata una giornata fantastica - le sue parole -. Non ho toccato la moto di un millimetro dalla mattina, forcella a parte. La Desmosedici funziona alla grande e siamo davvero veloci, sia con gomme nuove che con quelle usate". Pecco ha chiuso alle spalle del rivale per il titolo Martin

TEMPI PRE-QUALIFCHE