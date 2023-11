Il pilota della Ducati protagonista della puntata di Talent Time, intervistato in Qatar dal nostro Antonio Boselli. Bastianini parla dei momenti difficili vissuti in stagione, della rinascita in Malesia e dei 'rumors' sul passaggio di Martin al suo posto nel team ufficiale in caso di vittoria del Mondiale. "Jorge sta facendo un campionato stupendo - ammette il romagnolo - ma senza infortuni anch'io mi sarei potuto giocare il titolo". L'intervista integrale

Enea, che settimana è stata dopo la vittoria in Malesia? Abbiamo visto anche dei grandi festeggiamenti e 'canti' con Bagnaia.



"Intensa e inaspettata. Sapevo di essere tornato veloce, magari per giocarmi il podio, e invece... è arrivata la vittoria. Sì, la sera abbiamo festeggiato, siamo stati tutti insieme con il team, abbiamo fatto un po' di karaoke... Ci siamo divertiti".

Più intonato tu o Pecco?

(ride) "Diciamo che possiamo far meglio tutti e due...".

La cosa che ha sorpreso tutti è che in Thailandia, nella gara precedente a Sepang, eri ultimo in griglia di partenza e nel weekend successivo appunto hai vinto. Come la spieghi?

"So che può suonare un po' strano, ma quasi non ricordo di essere partito ultimo. Perché non ho avuto nessun problema e onestamente è stato imbarazzante. Ho capito di aver sbagliato l'approccio, che c'era qualcosa di sbagliato anche in me. Così sono andato in Malesia con un'altra mentalità, più determinato. Consapevole che avrei potuto far bene, anche perché in Thailandia la gara poi non è andata male".

Cosa c'era di sbagliato nell'atteggiamento?

"Sicuramente il voler arrivare troppo in fretta. Fare di più per ottenere di meno. Allora ho fatto un passo indietro, provando a capire quello che mi mancava, e cercare di non strafare".

Nel corso delle prove libere, Pecco ha proposto di lavorare insieme: vedendo lui, anche tu potevi crescere nelle prestazioni. Non è un gesto che si vede tutti i giorni...

"Sì, Pecco è stato bravo. Ci siamo aiutati molto e il weekend in Malesia è stato bello anche per questo. Mi è servito per trovare il ritmo, la costanza che mi mancavano e il risultato si è visto".

È stato un anno complicato per te: qual è stato il momento più difficile? Hai temuto per la tua carriera?

"Sono stati due i momenti più critici. Il recupero dall'infortunio dalla spalla mi ha preoccupato molto, non riuscito a riacquisire forza, il braccio a volte si addormentava in moto e non mi era mai successo. Da Barcellona le cose sono migliorate, ma sono ricaduto. Sono stato 20 giorni seduto sulla carrozzina, ero arrabbiatissimo, non volevo parlare con nessuno, non avevo voglia di fare niente. Ho toccato il fondo, ma da lì è stato tutto più semplice ed è stato bello essere tornato me stesso".