Non basta un super Fenati nelle prove libere in Qatar: Masia, che punta al titolo mondiale, è il più veloce nel venerdì di Lusail. Secondo in campionato è Sasaki, che ha chiuso all'8° posto. Stefano Nepa in top ten, 20° Riccardo Rossi.

Chiuderlo in Qatar, l’obiettivo di Masia, tenerlo aperto fino a Valencia, il compito di Sasaki. Lo spagnolo comanda il campionato con 13 punti sul giapponese (uno in meno rispetto al vantaggio di Bagnaia su Martin in Motogp). Sono rimasti loro due a giocarsi il titolo, Alonso è ancora in lizza sul piano aritmetico, ma per infilarsi nel duello fino all’ultima gara, dovrebbe ridurre a 25 lunghezze il ritardo dal pilota di Leopard che su di lui ne ha 41 di vantaggio. Fattibile, ma difficile, a meno di problemi seri di Masia, dal momento che quest’ultimo è partito fortissimo, segnando il miglior tempo al termine della prima giornata di prove.

Il colombiano, scivolato al secondo turno, ha chiuso al settimo posto, staccato di un secondo. Come lui, anche Holgado sarebbe ancora in gioco, ma l’ex leader del mondiale non vede il podio da quattro gare e non è andato oltre il nono tempo. Sasaki, il vero contendente, deve però fare un passo avanti nelle prove e nelle qualifiche di sabato: al momento è ottavo. Lo spagnolo sembra avere la situazione in mano, al termine di una prima giornata complicata dalle condizioni della pista molto sporca al primo turno e dal traffico nel turno finale.

È successo di tutto, Oncu rallentato da Ueda, Masia da Veijer (caduto subito dopo). Jaume è stato poi ostacolato a lungo da chi cercava di prenderne la scia, scene purtroppo già viste. Ciò nonostante, il pilota della Honda è riuscito a rifilare mezzo secondo al secondo classificato, Romano Fenati che senza bisogno di scie ha segnato un ottimo tempo (il Qatar è tra i suoi circuiti preferiti) e come spesso succede da qualche gara a questa parte (peccato che non riesca a ripetersi in gara). Stefano Nepa, migliore italiano classificato dopo il pilota di Ascoli Piceno, è finito al decimo posto. Fabio Farioli è invece il primo degli esclusi dalla top 14, Riccardo Rossi si è fermato in ventesima posizione.

Moto3, la classifica dei tempi dopo il venerdì in Qatar