In casa Ducati si profila un derby tra Pramac e Mooney VR46 per Aldeguer, talento della Moto2. Il team Prima Pramac ha offerto un pre-contratto allo spagnolo per il 2025, mentre il team Mooney VR46 vorrebbe ingaggiarlo già nel 2024, ma in quel caso dovrebbe riconoscere un indennizzo a Boscoscuro (team Speed Up). Salucci (Mooney VR46): "È un talento, ma per ora solo chiacchiere"

Nel paddock di Lusail si profila un derby per Fermin Aldeguer, talento spagnolo classe 2005 reduce da due vittorie di fila in Moto2 in Thailandia e in Malesia. Luca Boscoscuro, proprietario del team Speed Up (che ha un contratto con l'iberico per la Moto2 anche nel 2024) ha incontrato Fonsi Nieto, Gino Borsoi e Paolo Campinoti, rispettivamente coach team, team manager e proprietario della Pramac (vedi foto sotto). La squadra satellite Ducati ha offerto un pre-contratto ad Aldeguer per il 2025, mentre il team Mooney VR46 (che deve rimpiazzare Marini verso la Honda) vorrebbe ingaggiare il pilota spagnolo già nel 2024, ma in quel caso dovrebbe riconoscere un indennizzo allo stesso Boscoscuro. Chi la spunterà?