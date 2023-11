Il torinese, 5° nella Sprint di Lusail, vede dimezzarsi da 14 a 7 il vantaggio in classifica su Jorge Martin, vincitore in Qatar. "Ci siamo complicati la vita da soli - spiega Bagnaia - ma con un po' di fortuna possiamo vincere la gara lunga". Tra i momenti chiave, il sorpasso subìto dallo spagnolo al secondo giro, molto deciso. "Sono contento che abbia cominciato lui - ammette Pecco - domenica ci divertiremo..."

Delusione, legittima, ma anche tanta voglia di rifarsi già nella gara lunga di domenica sul volto di Pecco Bagnaia: il leader del campionato si è dovuto accontentare del 5° posto nella Sprint del Qatar, ma soprattutto si vede dimezzato da 14 a 7 il vantaggio in classifica su Jorge Martin, vincitore a Losail davanti a Fabio Di Giannantonio e Luca Marini. Mondiale più aperto che mai e la certezza che conosceremo il nuovo campione del mondo soltanto all'ultima gara di questo super campionato, il prossimo fine settimana a Valencia. "Mi sono ritrovato in una situazione complicata, inaspettata se pensiamo a un venerdì quasi perfetto - le parole del torinese a Sky Sport - stava andando tutto bene, poi è cambiato tutto: può succedere, ma purtroppo è successo nel weekend sbagliato". Il ducatista entra nello specifico dei problemi riscontrati a Lusail: "La gomma posteriore non ha funzionato come doveva, mi sono trovato a combattere con il grip, è stato tutto un gran scivolamento. Buttare via 7 punti così mi fa girare le palle".