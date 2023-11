C'è stato un momento, a 3 giri dalla fine del GP Qatar, che avrebbe potuto rovesciare le sorti non solo della gara di Lusail ma anche della lotta per il Mondiale: Bagnaia, risucchiato dalla scia di Di Giannantonio, ha rischiato di tamponare il pilota romano. "Sensazione orribile, ci siamo toccati e possiamo dire che ci è andata bene", le parole di Pecco. Che poi ha aggiunto: "Nemmeno una monetina sarebbe passata lì in mezzo..."

IL VIDEO DELL'EPISODIO - LE PAROLE DI PECCO