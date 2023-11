"Una vergogna che un Mondiale si decida così". Soltanto quattro giorni fa, nell'immediato post gara del Qatar, Jorge Martin si sfogava con queste parole ai microfoni di Sky Sport dopo una gara difficilissima (solo decimo al traguardo), condizionata da un problema alla gomma posteriore. Impossibile non tornare sul tema che ha caratterizzato il paddock negli ultimi giorni di trasferimento da Lusail a Valencia per il weekend conclusivo. Jorge ammette di non aver avuto "nessun feedback da Michelin", che perlatro aveva già dichiarato domenica come quel pneumatico sotto esame fosse stato appena prodotto. "Alla fine non dovrebbe capitare a nessuno, ma a me è successo nel peggior momento possibile, a una gara dalla fine e in piena lotta mondiale. Così è complicato, ma ora dobbiamo smettere di pensarci e affrontare questo weekend nel migliore dei modi", ha poi detto lo spagnolo a precisa domanda su quanto dichiarato poco prima da Pecco Bagnaia ("A me è successo diverse volte e a Barcellona ho rischiato ben più di un Mondiale").