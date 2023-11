Il leader della classifica torna sul tema gomme dopo quanto successo in Qatar al rivale Martin (10° dopo un problema al pneumatico posteriore): "A Jorge è successo solo domenica scorsa, a noi varie volte. E in una di queste, a Barcellona, ho rischiato qualcosa di più importante di un Mondiale...". Poi sul vantaggio: "Con 37 punti in gioco, il +21 è un buon vantaggio ma non esagerato. Fino a sabato darò il 100% e oltre, poi vediamo a che punto saremo prima della gara lunga"

Sembra avere uno sguardo sereno Pecco Bagnaia alla vigilia del weekend che potrebbe regalargli uno meraviglioso bis iridato in MotoGP. Il ducatista arriva a Valencia con 21 punti di margine sul rivale Jorge Martin, un gap triplicato dopo il GP del Qatar. A Lusail lo spagnolo, che aveva dominato la Sprint Race del sabato portandosi a -7 dalla vetta, ha lamentato un problema alla gomma posteriore che ne ha condizionato la performance (solo 10° al traguardo). "Una vergogna che il Mondiale si decida così", aveva poi tuonato il pilota Pramac a caldo. Bagnaia, intervistato da Sky Sport, è tornato sul tema pneumatici: "Martin è stato fortunato, se a lui è capitato solo domenica scorsa a noi è successo diverse volte - ha puntualizzato -. E in una di queste abbiamo rischiato di perdere qualcosa di più importante del Mondiale". Pecco ovviamente si riferisce al terribile incidente al via del GP Barcellona, quando venne sbalzato dalla sua Desmosedici finendo in mezzo alla pista e venendo investito (per fortuna senza gravi conseguenze) sulle gambe dalla Ktm di Binder.