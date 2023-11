È successo durante il sesto giro dell'ultimo e decisivo GP, Il pilota Pramac ha toccato la Honda di Marquez, sbalzato via. Anche Martin scivola una volta entrato in contatto con la ghiaia chiudendo in anticipo la sua domenica a Valencia. L'aritmetica ha quindi consegnato il titolo di campione del mondo a Bagnaia prima ancora della fine del GP. La fotosequenza della caduta

IL VIDEO - BAGNAIA BICAMPIONE: LO SPECIALE