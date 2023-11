Fabio Di Giannantonio correrà nel 2024 con il team Mooney VR46: è dunque il pilota romano il prescelto per affiancare Marco Bezzecchi e sostituire Luca Marini (finito in Honda). "Possiamo fare delle belle cose, sono carico", le prime parole di Diggia dopo aver ringraziato il team Gresini con una toccante lettera pubblicata su Instagram MARINI UFFICIALE IN HONDA - MOTOGP, LA GRIGLIA 2024

Fabio Di Giannantonio resta in MotoGP nel 2024: il pilota romano sarà il compagno di squadra di Marco Bezzecchi nel team Mooney VR46 e rimpiazzerà Luca Marini. Diggia, che resterà in sella a una Ducati dopo l'esperienza biennale in Gresini, si è guadagnato la conferma in top class dopo una seconda parte di stagione strepitosa. Un finale di stagione da urlo Mentre nel paddock circolavano le voci di un imminente arrivo di Marc Marquez al suo posto (poi diventato ufficiale a ottobre), Di Giannantonio ha iniziato a collezionare ottimi piazzamenti: ottavo in Giappone, 4° nella gara lunga dell'Indonesia e terzo in Australia. Poi il weekend magico (e probabilmente della svolta) in Qatar, con il 2° posto nella Sprint e la prima vittoria in MotoGP la domenica successiva. E infine il gran finale a Valencia, 2° al traguardo prima della penalità per la pressione delle gomme e della conseguente retrocessione in 4^ posizione.

Diggia: "Nel team Mooney posso maturare ancora" Queste le prime parole di Di Giannantonio: "Sono felice di entrare in un team così forte come il Mooney VR46 Racing Team, posso imparare tanto e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme su questo progetto, possiamo fare davvero cose belle - si legge nel comunicato -. Nelle ultime due stagioni in MotoGP sono cresciuto molto e in questa squadra sicuramente potrò maturare ancora e raggiungere grandi risultati. Sono carico, grazie a tutti quelli che hanno reso questo possibile. Nel 2024 ci divertiamo".





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Di Giannantonio (@fabiodiggia49)

La lettera di addio al team Gresini Di Giannantonio che ha scritto anche una toccante lettera per salutare il team Gresini. "Siete stati una famiglia. Insieme le abbiamo vissute tutte. Abbiamo vinto, abbiamo perso, abbiamo pianto, abbiamo gioito, ci siamo amati, ci siamo odiati, ci siamo persi per poi ritrovarci, ci siamo voluti e ci siamo lasciati andare. Posso dire che vi ho considerato Casa e che vi porterò per sempre nel cuore. A tutto il Team Gresini dell’inizio, a quello del presente e anche del futuro, a Fausto, dico grazie. Siamo stati fighissimi insieme".

Salucci: "Fabio tra i piloti italiani più veloci, si sentirà a casa" Queste invece le dichiarazioni del Team Director del Mooney VR46, Alessio Salucci: "Sono soddisfatto che la scelta sia ricaduta su Fabio. Ha fatto un grandissimo finale di stagione, non si è perso d’animo quando le cose magari non andavano per il verso giusto e sono sicuro riuscirà a sentirsi a casa qui. A livello sportivo ha dimostrato di essere tra i giovani italiani più veloci, continuerà a lavorare con Ducati e l’obiettivo è fare in modo che sia non solo competitivo, ma anche costante nei risultati".