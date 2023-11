Il siparietto in diretta Sky

Al termine del GP Valencia, chiuso al nono posto, Marini era stato protagonista di un siparietto in diretta Sky (vedi video sotto). Con l'ufficialità non ancora arrivata, al pesarese era stato già dedicato lo sfondo con i colori e gli sponsor della Honda: "Non si può, non si può...", aveva detto un imbarazzato Luca. Ma poche ore dopo ecco l'annuncio tanto atteso. E così da martedì 28 novembre, nei test di Valencia su Sky Sport, lo vedremo già in sella alla sua nuova moto.