Venerdì 15 dicembre la Ducati omaggia i suoi campioni: la festa è in programma alla Unipol Arena di Bologna con ingresso gratuito, ma chi non riuscirà a essere presente non si spaventi: Sky Sport trasmetterà in diretta l'evento sul canale 208 a partire dalle 21. Oltre al campione del mondo Pecco Bagnaia e a Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente 2° e 3° nel 2023 in MotoGP, ci saranno anche gli iridati di Superbike e Supersport, Alvaro Bautista e Nicolò Bulega

