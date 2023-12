Con il trionfo iridato di Pecco Bagnaia nel 2023 un pilota è tornato a confermarsi campione in top class per la prima volta dai tempi di Marc Marquez. Si può parlare di inizio dell'era Bagnaia? Una risposta a questo interrogativo ce la darà solo il Mondiale 2024, quando Pecco proverà a battere ancora il rivale Jorge Martin e se la vedrà con un 'nuovo' Marquez, per la prima volta in sella a una Ducati e più agguerrito che mai dopo le difficoltà delle ultime stagioni con la Honda

Conclusa l’era di Marc Marquez, almeno momentaneamente, ci si chiede se sia iniziata quella di Pecco Bagnaia. Dopo lo spagnolo, che ha vinto sei titoli in MotoGP, nessun altro, prima del pilota ufficiale Ducati, si era riconfermato al vertice della massima categoria. Non c’è riuscito Joan Mir, che ha vinto con la Suzuki nel 2020, l’anno della pandemia, un campionato anomalo e dimezzato, con pochi circuiti in calendario. Non c’è riuscito nemmeno Fabio Quartararo, da molti considerato l’erede naturale di Marquez, prima dell’avvento di Bagnaia. Il francese della Yamaha ha vinto nel 2021 e sembrava in grado di ripetersi l’anno successivo, ma ha subìto la rimonta implacabile del pilota di Chivasso e, infine, ha dovuto passare la corona al suo avversario.

Pecco-bis come Marquez, Stoner, Lorenzo e Rossi

Due titoli consecutivi, tralasciando per un attimo il fenomeno di Cervera, prima di oggi in epoca MotoGP gli avevano vinti solo Stoner, Lorenzo e Valentino Rossi. Nomi che fanno vacillare ogni paragone, perché hanno segnato profondamente la loro stagione. Spingersi fino a mettere Bagnaia sullo stesso piano potrebbe sembrare azzardato, ma i numeri d’altra parte confortano i meno scettici. In queste due ultime stagioni Bagnaia ha vinto ben 14 Gran Premi, dimostrando consistenza e carattere, capacità di rimettersi in piedi e lottare nei momenti difficili (quest’anno, per dirne una, è quello che ha totalizzato il maggior numero di cadute in gara, ben cinque) e, fattore non meno importante, un’ottima intesa con la squadra, tutti elementi che giocano a suo favore anche in vista della prossima stagione.