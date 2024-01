Il direttore generale di Ducati Corse parla della prossima stagione: "Abbiamo fatto uno step in avanti nel motore, siamo cresciuti davvero tanto dal punto di vista della potenza. L'inizio della stagione è sempre particolare, viviamo il primo test con una tensione e un'adrenalina incredibile. Passo in più anche sotto il profilo aerodinamico, porteremo una carena visivamente molto diversa rispetto a quelle usate negli ultimi anni" TUTTE LE FOTO DELLE NUOVE DUCATI: MOTOGP - SUPERBIKE

Nel corso dell'evento "Campioni in pista", in cui sono stati presentati i team Ducati 2024, il direttore generale Luigi Dall'Igna ha parlato dei progressi della sua nuova creatura. "Dopo un campionato intenso come quello scorso è sempre difficile fare prove, per cui normalmente ci concentriamo su cose che sono più a lungo termine come il motore. È importante che la guidabilità sia buona e che la potenza sia quella giusta, così come l'affidabilità, visto che abbiamo a disposizione 8 motori a stagione". Il dg scende nel dettaglio: "Siamo cresciuti davvero tanto dal punto di vista della potenza. Negli ultimi anni avevamo fatto un po' più di fatica a migliorare la prestazione del motore, quest'anno abbiamo fatto uno step importante sotto quel punto di vista".

Il team Ducati Lenovo si è presentato in vista del Mondiale 2024: nella suggestiva cornice di Madonna di Campiglio la squadra campione del mondo piloti negli ultimi due anni ha svelato la GP24 di Pecco Bagnaia (che ha confermato il numero 1 sul cupolino) ed Enea Bastianini. Una livrea come sempre caratterizzata dal rosso Ducati ma impreziosita da un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo della casa di Borgo Panigale. Il team Ducati ufficiale ha presentato le moto per il 2024: da sinistra a destra le GP24 di Bastianini e Bagnaia accanto alle Panigale V4R del team Aruba.it in Superbike di Alvaro Bautista e Nicolò Bulega

Di seguito andiamo a scoprire, dettaglio dopo dettaglio, i particolare della nuovo Desmosedici per il Mondiale 2024 di MotoGP. C'è una piccola novità nella livrea della Desmosedici GP24 che è stata svelata a Madonna di Campiglio in vista del prossimo Mondiale: il rosso, colore simbolo della casa di Borgo Panigale, come sempre la fa da padrone, ma la moto sarà impreziosita da un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo Ducati. Ecco il dettaglio fluo a forma di curva, la novità più curiosa della livrea 2024 della Ducati ufficiale

"Carena molto differente rispetto agli ultimi anni" Dall'Igna prosegue parlando dell'inizio di stagione, momento sempre molto delicato, e della carena della Desmosedici GP24. "L'inizio della stagione è sempre il momento più difficile perché devono arrivare tutti i pezzi per assemblare le moto e noi ne abbiamo tante in pista. Poi tu sai quello che hai fatto, sai gli sviluppi che hai portato sulla moto, ma non sai quello che sono riusciti a fare gli altri. È sempre un momento particolare, viviamo il primo test con una tensione e un'adrenalina incredibile. Siamo contenti di quello che abbiamo fatto e porteremo una carena visivamente molto differente rispetto a quelle che abbiamo usato negli ultimi anni. Le idee sono una cosa, poi a Sepang ci sarà il giudizio del pilota e vedremo se le idee che abbiamo avuto avranno funzionato".

"Dovremo partire ancora meglio degli ultimi anni" A margine della presentazione Dall'Igna ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Sarà un anno difficile. Partiamo dal presupposto che il regolamento alla fine dell'anno scorso è cambiato e siamo un po' sfavoriti rispetto ai nostri avversari, che avranno più concessioni e più possibilità di sviluppare la moto durante la stagione. Noi, proprio per questo, dovremo partire con un passo più importante rispetto a quello che avevamo fatto tra il 2022 e il 2023"

"Pecco maturato, è più sicuro dei suoi mezzi" Un commento anche sulle innovazioni aerodinamiche: "Quest'anno abbiamo fatto un passo in più rispetto a quello che facevamo nei precedenti anche sotto il punto di vista aerodinamico. Sono abbastanza contento del pacchetto che faremo provare ai nostri piloti". In chiusura una battuta su Bagnaia: "Sarà una competizione positiva con gli altri pretendenti al titolo. Pecco l'ho visto molto maturato e più sicuro nei suoi mezzi, ha vinto due Mondiali di fila e non tanti possono dire di essere riusciti in questo obiettivo". vedi anche Bagnaia: "La nuova Ducati ha un alto potenziale"