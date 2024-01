Dopo aver svelato la nuova Ducati Gresini dei fratelli Marquez, Riccione sarà anche teatro della presentazione del team Pertamina VR46 di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. Grande curiosità per vedere la nuova livrea giallo fluo della Desmosedici GP23 dei due rider italiani, che sarà piuttosto diversa rispetto agli ultimi anni per via del cambio di main sponsor. Bez è al terzo anno in MotoGP e, dopo aver conquistato il titolo di "rookie of the year" nel 2022 e aver vinto ben 4 gare lunghe nella scora stagione, sogna in grande nel 2024. Al suo fianco non ci sarà Luca Marini, passato in Honda ufficiale per rimpiazzare Marc Marquez, ma Di Giannantonio, che si è conquistato il posto in top class con un finale di 2023 straordinario culminato con il trionfo in Qatar.