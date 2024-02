La MotoGP inizierà ufficialmente la sua stagione 2024 con i primi test in programma sul circuito di Sepang dal 6 all'8 febbraio (una tre giorni che potrete seguire su skysport.it e su Sky Sport 24 con tutti gli aggiornamenti dalla Malesia). Non è ancora chiaro se in pista ci sarà anche Franco Morbidelli, reduce da una brutta caduta a Portimao lo scorso 31 gennaio. Il pilota Pramac salterà sicuramente i primi due giorni (al suo posto ci sarà il collaudatore Ducati Michele Pirro) e risulta in dubbio anche per il terzo giorno. Il 'Morbido' è rientrato in Italia dopo due notti in osservazione e due TAC fortunatamente negative. Esami che hanno scongiurato qualsiasi complicazione, dopo aver battuto la testa ed essere rimasto incosciente per un tempo imprecisato. A soccorrerlo in prima battuta era stato Marc Marquez, anche lui presente ai test SBK per allenarsi con la Panigale, che col fratello Alex si era fermato per aiutare il collega. Un gesto molto apprezzato dal 'Morbido', che nei giorni successivi aveva poi ringraziato MM93 su Instagram.