Franco Morbidelli non sarà in pista né a Sepang né in Qatar per i test ufficiali in vista del Mondiale 2024. Il pilota Pramac era in dubbio per il 3° e ultimo giorno in Malesia, ma dopo alcuni esami a cui si è sottoposto nelle ultime ore, i quali hanno comunque evidenziato un buon quadro clinico generale, è arrivato il verdetto: il 'Morbido', come comunicato dal team Pramac, dovrà osservare un periodo di riposo in via precauzionale di tre settimane. Impossibile per lui essere anche in Qatar, negli ultimi test del 19-20 febbraio. Morbidelli tornerà direttamente a Lusail per la prima gara della nuova stagione, in programma su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW nel weekend dell'8-10 marzo.