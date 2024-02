MotoGP a Sepang: da stanotte via ai test ufficiali

La MotoGP scende in pista a Sepang per una tre giorni di test ufficiali in vista della nuova stagione, che prenderà il via nel weekend dell'8-10 marzo in Qatar (tutto il Mondiale 2024 sarà in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW). Dopo i test shakedown degli scorsi giorni, dove abbiamo visto all'opera i collaudatori insieme con il rookie Pedro Acosta e i piloti titolari di Honda e Yamaha (già in pista in virtù delle nuove concessioni), tocca anche ai rider Ducati, Ktm e Aprilia: appuntamento dal 6 all'8 febbraio per la prima uscita del campione del mondo Pecco Bagnaia, del suo rivale nel 2023 Jorge Martin (Pramac), dell'altro alfiere in rosso Enea Bastianini, di Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46) e dei fratelli Marc e Alex Marquez (Gresini Racing). Nei primi due giorni Michele Pirro sostituirà in Pramac Franco Morbidelli, reduce da una brutta caduta in allenamento a Portimao e ancora in dubbio per il terzo e ultimo giorno di test. Esordio stagionale anche per Aleix Espargaró, Maverick Vinales, Miguel Oliveira e Raul Fernandez in casa Aprilia e per Jack Miller, Brad Binder e Augusto Fernandez per quanto riguarda la truppa Ktm.