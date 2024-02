Il pilota spagnolo è una delle note liete della tre giorni di test a Sepang: "Non era immaginabile andare così forte. Ho girato dietro alcuni piloti e sono rimasto impressionato da come guidano i ragazzi con la Ducati, restano sempre più all'interno in curva rispetto a noi. Con l'aerodinamica che abbiamo è difficile avere un passo come il loro, ma vediamo cosa possiamo fare"

TEST DI SEPANG DAY 3: TEMPI - BILANCIO