Bilancio positivo per Bagnaia nella tre giorni di test a Sepang, chiusa col record della pista: "Questo tempo è la conseguenza del lavoro fatto, gran parte di quello che abbiamo provato ha funzionato - ha detto un sorridente Pecco -. Sul motore qualcosa si può ancora migliorare, ma la nuova moto in generale mi piace molto, soprattutto in frenata". Poi sugli avversari: "Martin è veloce, Bastianini è carico dopo un anno difficile ma siamo in tanti. Marquez? Non ci metterà molto ad arrivare davanti"

