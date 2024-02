Davide Brivio torna in MotoGP a tre anni dall'addio da Suzuki: dopo l'esperienza in F1 con Alpine sarà il team principal di Trackhouse Racing, la nuova squadra satellite Aprilia che debuterrà in griglia nel 2024: "E' successo tutto molto velocemente, è emozionante far parte di questo progetto", le sue prime parole

La storia di Davide Brivio

Con un’esperienza ultraventennale alle spalle, Brivio è una delle personalità di spicco della MotoGP: dal 2002 in Yamaha, vanta l’ingaggio di Valentino Rossi, e la conseguente conquista del titolo mondiale nelle stagioni 2004, 2005, 2008 e 2009. Ma a lui si deve anche l’arrivo di Jorge Lorenzo, che con la casa di Iwata ha debuttato nel 2010 portando altri tre titoli mondiali. Come manager di Suzuki ha poi conquistato la vittoria del campionato del mondo di MotoGP con Joan Mir nel 2020. Dopo la parentesi in Formula 1 con l'Alpine Team in qualità di Racing Director, Brivio torna nel mondo delle due ruote, per una nuova sfida che renderà ulteriormente competitiva la famiglia di Aprilia e ancora più avvincente il campionato. Le moto con la livrea a stelle e strisce, con cui scenderanno in pista il portoghese Miguel Oliveira e lo spagnolo Raul Fernandez, avranno una direzione tutta italiana.