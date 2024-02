Il direttore Motorsport di KTM ha parlato dell'obiettivo per il 2024: "Sento che il pacchetto è molto completo e abbiamo tutte le persone al posto giusto: il nostro grande obiettivo, grande sogno, è spingere per vincere il campionato del mondo e sento che siamo pronti per farlo". Il team manager Guidotti: "Dobbiamo portare avanti il percorso di crescita iniziato nel 2023"

"Il nostro grande obiettivo, grande sogno, è spingere per vincere il campionato del mondo e sento che nel 2024 siamo pronti per farlo". Ha le idee molto chiare in vista della prossima stagione Pit Beirer, direttore Motorsport di KTM. Dopo il 4° posto nel mondiale piloti con Binder e il 2° in quello costruttori, nella prossima stagione la casa austriaca vuole puntare al titolo: "Sento che il pacchetto è molto completo - prosegue Beirer - e abbiamo tutte le persone al posto giusto, anche i due piloti che abbiamo mi rendono molto felici. Abbiamo un calendario impegnativo ma amiamo correre: sappiamo quando è il momento di 'andare' e quando è il momento di brillare. Le gare ci spingono a dare il massimo ogni giorno: essere in pista, stare con il pubblico, è quello che piace ai piloti e penso che siamo davvero preparati per il 2024".