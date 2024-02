Aspettative importanti per Pramac Ducati, che dopo la vittoria del Mondiale per team nella passata stagione vuole cercare di ripetersi nel 2024. Nel corso dell'unveiling della nuova moto il team manager Gino Borsoi ha parlato del nuovo campionato che inizierà nel weekend dell'8-10 marzo, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

