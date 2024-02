'Morbido' ha parlato delle sue condizioni fisiche: "Non ho ancora ricevuto l'ok dei dottori per tornare a correre, dopo una botta in testa come quella che ho preso bisogna aspettare un mese. Poi faremo delle visite e vedremo se è tutto a posto: ma per me non ci saranno problemi, perché io mi sento bene". Infine sulla stagione: "Mi manca fare podi e vincere le gare, sono nel posto migliore per farlo. Non vedo l'ora di tornare"

Non vede l'ora di tornare in sella Franco Morbidelli, pronto a iniziare la sua nuova avventura con Ducati Pramac. Il pilota italiano, nel corso dell'unveiling della livrea 2024, ha innanzitutto parlato delle sue condizioni fisiche: "Sto molto bene, ho voglia di salire in moto per davvero. Non ho ancora avuto l'ok da parte dei dottori per tornare a correre, già il pezzettino che ho fatto in sella per arrivare qui è stato uno strappo alla regola (lui e Martin hanno girato l'ultima curva del circuito del Bahrain, dove è avvenuta la presentazione del team, prima di parcheggiare le moto, ndr). Dopo una botta in testa del genere dobbiamo aspettare il tempo indicato dai dottori dopo una botta in testa del genere, ovvero un mese. Poi faremo delle visite e vedremo come sto a livello cognitivo e tutto il resto per capire se potrò correre. Secondo me non ci saranno problemi, perché mi sento molto bene. Però aspettiamo il loro ok".