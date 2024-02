È il team Prima Pramac l'ultimo a svelare la livrea per la stagione 2024. Direttamente dalla pit lane del Bahrain International Circuit, dove nel weekend inizierà il campionato di Formula 1 (live su Sky e in streaming su NOW), ci sarà l'unveiling della moto di Jorge Martin e Franco Morbidelli. Potrete seguire la presentazione dalle 17 cliccando sullo streaming qui di seguito. Su Sky Sport 24 collegamenti e interviste con i protagonisti LE NUOVE MOTO PER IL 2024

È il team Pramac di Jorge Martin e Franco Morbidelli l'ultimo a svelare la livrea per la stagione MotoGP 2024. Direttamente dalla pit lane del Bahrain International Circuit, dove sabato 2 marzo si correrà la prima gara del campionato di Formula 1 su Sky e in streaming su NOW, la squadra satellite di Ducati presenterà la nuova moto.

Come seguire la presentazione Potrete seguire l'unveiling a partire dalle 17 cliccando sul player qui di seguito. Inoltre su Sky Sport 24 (canale 200) ci saranno collegamenti e interviste con i protagonisti grazie alla nostra inviata Mara Sangiorgio e a Davide Camicioli.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Martin-Morbidelli, la lineup del team Pramac Il team Pramac si presenta alla stagione 2024 con una lineup composta dal vicecampione del mondo Jorge Martin e da Franco Morbidelli, che ha preso il posto di Zarco ed è alla prima esperienza in sella a una Ducati. Il pilota italiano è stato costretto a saltare tutti i test prestagionali, sia in Malesia che in Qatar, a causa di un brutto incidente in allenamento a Portimao. Il rientro è previsto per la prima gara stagionale a Lusail.

La MotoGP parte nel weekend dell'8-10 marzo Manca sempre meno all'inizio del Motomondiale 2024, tutto da vivere su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Nel weekend dell'8-10 marzo gli undici team torneranno sul circuito di Lusail in Qatar, dove si sono svolti gli ultimi test prestagionali, per iniziare a fare sul serio. leggi anche La MotoGP 2024 su Sky Sport: tutte le novità