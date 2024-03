Il rookie spagnolo subito protagonista in Qatar, nel suo primo weekend in MotoGP: 3° sia nelle libere 1 sull'asciutto (con un salvataggio spettacolare) che nella seconda sessione, con la pioggia. "Ho iniziato come meglio non potevo - ammette il 19enne della GasGas - la moto è migliorata rispetto ai test e mi sento più sicuro sul bagnato grazie agli allenamenti invernali. Mi sto divertendo tantissimo in top class: torno al box sempre con il sorriso"

