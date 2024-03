Parte col botto la Moto3 in Qatar . Complice l'ottimo stato del circuito Daniel Holgado porta la sua GasGas in cima alla classifica nel primo giorno di prove, segnando anche il nuovo record della pista che apparteneva a Darryn Binder dal 2021. Alle sue spalle la prima delle Honda grazie ad Adrian Fernandez (fratello di quel Raul che corre in MotoGP con l'Aprilia Trackhouse), davanti a Matteo Bertelle , la notizia migliore per gli appassionati italiani. Sessione complicata per lo stop imposto da problemi tecnici e dalla pioggia comparsa a sorpresa nelle battute finali . Ne ha fatto le spese José Antonio Rueda , pilota di punta della Ktm con il team di riferimento della casa austriaca, il Red Bull Ajo, che prima della sosta forzata comandava la graduatoria dei tempi. Lo spagnolo è scivolato , ma ha salvato il risultato con il quarto crono, segnato prima della scivolata.

Considerazioni che possono mettere in difficoltà i piloti rimasti fuori dalla top quattordici; tra questi Collin Vejer, vincitore del gran premio della Malesia nel 2023, finito in sedicesima posizione, a causa di un brutto high side nel corso della sessione che ne ha complicato il prosieguo. Discorso analogo per Tatsu Suzuki, diciassettesimo dopo il quinto tempo registrato in FP1, tra i piloti più esperti della categoria, e il suo connazionale Furusato, finito alle sue spalle. Rimandato il giudizio su Angel Piqueras il debuttante più atteso, vincitore nel 2023 del mondiale junior e della Rookies Cup. Il nuovo acquisto del team Leopard, per ora è solo ventitreesimo. Chi invece non disputerà il GP è David Almansa, che in una brutta caduta nella sessione serale si è procurato tre fratture alla mano sinistra. Il pilota spagnolo, come comunicato dal team, sarà presto operato.