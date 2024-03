Il pilota romano della Ducati Pertamina VR46, scattato in 7^ posizione nella Sprint di Lusail, viene disarcionato dalla moto nel corso del terzo giro e resta per qualche secondo in mezzo alla pista, schivato fortunatamente dagli altri colleghi. "Peccato - sdrammatizza Di Giannantonio - mi stavo divertendo a fare a sportellate con Marquez...". "Mi hai messo ansia", ha poi detto Miller a 'Diggia' commentando l'episodio. Guarda la caduta nel VIDEO sopra



